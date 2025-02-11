Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa Big Tower, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược Digital Marketing cho công ty;

Triển khai chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Google Ads,...

Lên tuyến nội dung cho các phương tiện truyền thông: website, fanpage,...

Đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing Online và đề xuất giải pháp tối ưu;

Tổ chức nghiên cứu thị trường online, báo cáo các hoạt động Marketing Online của đối thủ cạnh tranh;

Quản lý fanpage, website và các kênh Digital khác;

Các nhiệm vụ khác theo dự án hoặc phân công của cấp trên.

Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online khác để kéo traffic đẩy mạnh kết quả SEO.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing;

Có kinh nghiệm triển khai về các kênh quảng cáo như Facebook Ads, Zalo ads, Google Ads,...

Có khả năng lên nội dung cho Digital Marketing;

Am hiểu về kiến thức marketing và xây dựng thương hiệu;

Có kinh nghiệm và khả năng phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, năng động & sáng tạo trong công việc;

Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt;

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các ứng dụng trên Internet.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thoả thuận 7-15 triệu (Không phụ thuộc KPI)

- Phụ cấp khác

- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

- Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...

- Review lương định kỳ 1 lần/năm, hoặc đột xuất đối với nhân sự có đóng góp tích cực

- Lương tháng 13, thưởng TẾT

- Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...

- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, công đoàn, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin