Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP xuất bản và giáo dục Quảng Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31 ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xây dựng và Quản lý nội dung, quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông (website, Facebook, Tiktok, Youtube, v.v.).

Phối hợp với đội kinh doanh để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm của công ty và đối tác

Làm việc với KOLs, KOC, Influencer, TikToker, báo chí, truyền thông

Thiết kế ấn phẩm Marketing

Hoạt động Marketing khác theo yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ bậc Đại học trở lên, các chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền thông,...

Thành thạo các phần mềm Canva, Capcut, Photoshop, Ai...

Từ 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có kỹ năng thiết kế landing page, website là lợi thế (không bắt buộc)

Tại Công ty CP xuất bản và giáo dục Quảng Văn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 07-12tr + lương doanh số...

Phúc lợi: Nghỉ hè, du lịch hàng năm, thưởng tết, sinh nhật đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP xuất bản và giáo dục Quảng Văn

