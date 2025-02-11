Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP xuất bản và giáo dục Quảng Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty CP xuất bản và giáo dục Quảng Văn
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 31 ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Xây dựng và Quản lý nội dung, quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông (website, Facebook, Tiktok, Youtube, v.v.).
Phối hợp với đội kinh doanh để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm của công ty và đối tác
Làm việc với KOLs, KOC, Influencer, TikToker, báo chí, truyền thông
Thiết kế ấn phẩm Marketing
Hoạt động Marketing khác theo yêu cầu từ quản lý
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ bậc Đại học trở lên, các chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền thông,...
Thành thạo các phần mềm Canva, Capcut, Photoshop, Ai...
Từ 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có kỹ năng thiết kế landing page, website là lợi thế (không bắt buộc)
Tại Công ty CP xuất bản và giáo dục Quảng Văn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 07-12tr + lương doanh số...
Phúc lợi: Nghỉ hè, du lịch hàng năm, thưởng tết, sinh nhật đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP xuất bản và giáo dục Quảng Văn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
