Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch tổ chức, triển khai hoạt động marketing online cho công ty trên kênh: Facebook Ads.
- Chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông qua kênh Facebook Ads.
- Thực hiện các nhiệm vụ giúp phát triển thương hiệu của công ty: làm vdeo, viết content, lên bài quảng cáo...
- Theo dõi tỷ lệ chỉ số liên quan đến dự án quảng cáo.
- Làm báo cáo theo ngày trên bảng report.
- Điều chỉnh và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
- Nghiên cứu insignt khách hàng.
- Đo lường, đánh giá hiệu quả dựa trên doanh số đạt được và % chí phí.
- Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: Trên 22 tuổi.
- Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu từ 3 tháng trở lên.
- Kỹ năng: Có kinh nghiệm chạy facebook ads cơ bản, Ps cơ bản, Camtasia cơ bản, Pr cơ bản... phục vụ công việc.
- Trình độ: Cơ bản / Fresher / Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Marketing hoặc các công việc tương tự.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học liên quan đến công nghệ thông tin, marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tư duy nhạy bén, linh hoạt, cầu tiến, chăm chỉ, cố gắng, ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất cũng như công cụ mới nhất về chuyên môn.
- Công cụ: Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7,000,000 VNĐ
- Phụ cấp ăn trưa 750,000 VNĐ
- Lương KPI: % doanh thu và % tối ưu chi phí
- Tổng thu nhập: từ 12 triệu trở lên
- Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Du lịch, nghỉ mát, team bulding ít nhất 1 lần/năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật, chương trình gala cuối năm...
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, tâm lý, lắng nghe, thấu hiểu, ghi nhận.
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: ngày lễ, tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
- Được hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng đáp ứng công việc, tham gia các buổi đào tạo các kỹ năng mềm nhằm phát triển nhân sự toàn diện.
- Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 6 tháng/lần.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 16, ngõ 1, ngách 1, phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

