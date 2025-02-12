Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số nhà 40, ngõ 40 Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực Fan Page
Tư vấn trên Fan Page về các dịch vụ bên Công ty đang kinh doanh
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop.
- Chăm chỉ và ham kiếm tiền.
- Tin học văn phòng thành thạo

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc trẻ, năng động.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Hưởng tất cả các phúc lợi từ công ty.
Đóng bảo hiểm.
Tổ chức sinh nhật, du lịch, Team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 40, ngõ 40 Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

