Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 40, ngõ 40 Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực Fan Page

Tư vấn trên Fan Page về các dịch vụ bên Công ty đang kinh doanh

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop.

- Chăm chỉ và ham kiếm tiền.

- Tin học văn phòng thành thạo

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Hưởng tất cả các phúc lợi từ công ty.

Đóng bảo hiểm.

Tổ chức sinh nhật, du lịch, Team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Cửu

