Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, ngõ 2 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Chạy Ads Test sản phẩm Win.
Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng và các trend sản phẩm đang thịnh hành để lên kế hoạch test ra sản phẩm Win.
Có kế hoạch lên camp và tối ưu các chỉ số: CPM, CPC, giá kết quả tùy mục tiêu chiến dịch...
Liên tục sáng tạo các nội dung, video, hình ảnh quảng cáo mới để phục vụ cho việc lên camp - Test sản phẩm.
Liên tục nghiên cứu và lựa chọn những target hợp lý, insight khách hàng chuẩn
Liên tục cập nhật những xu hướng, kỹ thuật chạy ads mới hiệu quả.
Đảm bảo điền báo cáo đầy đủ và chính xác các chỉ số: số kết quả, số chi tiêu, doanh số mới, lệnh bank..
Thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và chính xác báo cáo Ads cuối tháng.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ sinh năm 1998 – 2003.
Có kinh nghiệm chạy Test sp từ 3 tháng trở lên. (thị trường VN hoặc DNA)
Có kinh nghiệm làm landing page, edit video.
Ưu tiên các ứng viên đã chạy test trend thị trường Việt Nam hoặc ĐNA.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:
Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000
Phụ cấp (780k) + Chuyên cần (200k) + HH (1-1,5% DT)+ Thưởng nóng.
Up to 30.000.000/tháng.
Được tham gia BHXH cùng các chế độ phúc lợi khác theo Pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giàu sáng tạo và có cơ hội nâng cao trình độ tiếng Anh.
Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Leader, Trưởng phòng, Giám đốc dự án và đóng cổ phần trong công ty.
Đối với NLĐ nữ: Được làm onl 1 ngày hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN SG INVESTMENT HOLDING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2, ngõ 2 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

