Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH LP Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH LP Smile
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH LP Smile

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH LP Smile

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SỐ 09 TÂY HỒ, QUẢNG AN, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý các hoạt động marketing về dine in, take away, tiệc, không gian vui chơi cho gia đình
- Lên kế hoạch, triển khai các chiến dịch marketing để tăng doanh thu và nhận diện thương hiệu
- Sáng tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội
- Thu thập các phản hồi, thị trường; tạo xu hướng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Lên kế hoạch hợp tác với các influencer, trường học, hội nhóm liên quan
- Theo dõi, báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing và thay đổi để đạt mục tiêu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing, trong đó có ít nhất 1 năm nghiệm trong vị trí Leader. Ưu tiên trong lĩnh vực F&B, dịch vụ khách hàng hoặc ngành liên quan đến gia đình.
- Kỹ năng:
Giao tiếp Tiếng Anh.
Kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm hiệu quả.
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích, xây dựng và triển khai kế hoạch.
Cầu toàn và trách nhiệm

Tại Công ty TNHH LP Smile Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
- Chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động, 12 ngày phép / năm.
- Làm việc trong môi trường văn minh, vui tươi,
- Nhiều cơ hội sáng tạo và khẳng định bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LP Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LP Smile

Công ty TNHH LP Smile

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 09 đường Tây Hồ , Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

