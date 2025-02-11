Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9, ngõ 1, Phúc Lợi, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và viết nội dung chuẩn SEO, các bài PR truyền thông các sự kiện lớn của công ty;
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing: triển khai các chiến dịch quản cáo, truyền thông trên đa kênh. Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến;
Quản lý nội dung & thương hiệu: Sáng tạo nội dung cho website, fanpage,.... Đảm bảo nội dung marketing phù hợp với nhận diện thương hiệu và thu hút người xem.
Quản lý kênh truyền thông & quảng cáo: Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads ;
Hỗ trợ tổ chức sự kiện
Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý fanpage, đăng website và sáng tạo nội dung là ưu thế.
Ưu tiên có sự sáng tạo nội dung, có khả năng viết lách tốt
Làm full-time.
Năng động, cầu tiến, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 10 - 15 triệu;
Chế độ đào tạo, thử việc, bảo hiểm đầy đủ;
Khen thưởng, phúc lợi theo quy định của công ty;
Ăn trưa tại công ty;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Lương thưởng dựa trên kết quả làm việc, các ngày nghỉ, lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN

CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Ruby 1, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

