Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng online như Google Ads, Facebook Ads.

- Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo hiệu suất và chi phí hợp lý.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược marketing phù hợp.

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xây dựng các chương trình quảng bá, thu hút khách hàng.

- Sáng tạo nội dung, hình ảnh cho các bài viết quảng cáo và chiến dịch marketing.

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing online.

- Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả marketing, nâng cao nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án

- Có hiểu biết về kinh doanh, bán hàng (sale).

- Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc các sản phẩm liên quan.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9 – 10tr + Phụ cấp + thưởng (deal theo năng lực)

- Đóng bảo hiểm đầy đủ sau thử việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến

- Chế độ thưởng đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Du lịch hàng năm theo quy định công ty

- Môi trường làm việc trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ

