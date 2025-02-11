Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ
- Hà Nội: 33 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng online như Google Ads, Facebook Ads.
- Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo hiệu suất và chi phí hợp lý.
- Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược marketing phù hợp.
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xây dựng các chương trình quảng bá, thu hút khách hàng.
- Sáng tạo nội dung, hình ảnh cho các bài viết quảng cáo và chiến dịch marketing.
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing online.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả marketing, nâng cao nhận diện thương hiệu.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án
- Có hiểu biết về kinh doanh, bán hàng (sale).
- Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc các sản phẩm liên quan.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng bảo hiểm đầy đủ sau thử việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến
- Chế độ thưởng đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Du lịch hàng năm theo quy định công ty
- Môi trường làm việc trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI