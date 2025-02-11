Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Lô 2

- Ngõ 217

- Đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thiết kế hình ảnh/video
- Quản trị web
- Triển khai các hoạt động MKT theo kế hoạch.
- Quản lý ngân sách chiến dịch quảng cáo.
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu tỉ lệ chuyển đổi.
- Rà soát, đánh giá và báo cáo hiệu quả các chiến dịch.
- Hỗ trợ, thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Thiết kế hình ảnh/Video và Quản trị web
- Có khả năng phân tích
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
- Ham học hỏi và có định hướng phát triển lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm 7-10tr (tùy vào năng lực) + % Hoa hồng doanh số
7-10tr (tùy vào năng lực) + % Hoa hồng doanh số
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động hiện hành và nội quy lao động của công ty
- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định, có chế độ ngày nghỉ lễ, nghỉ phép năm…
- Tham gia các hoạt động teambuilding của Công ty
- Có chế độ thưởng vào các ngày lễ, Tết hàng năm, thưởng lương T13.
- Làm việc từ T2-T6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

