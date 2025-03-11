Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 29 Phạm Văn Bạch,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Học và chạy quảng cáo cho dự án của Công ty đang triển khai
Lên kế hoạch cho từng chiến dịch chạy bao gồm content, thiết kế ảnh, quay dựng video cho dự án
Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,...
Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ; Tuổi từ 20 trở lên
Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành hoặc là sinh viên năm cuối của các trường
Chủ động, ý thức tổ chức kỷ luật tốt
Tinh thần trách nhiệm cao
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 2 triệu - 2 triệu 5
Thưởng khác & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty)
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến và học hỏi
Được tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng
Được đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group
