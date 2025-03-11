Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 Phạm Văn Bạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Học và chạy quảng cáo cho dự án của Công ty đang triển khai

Lên kế hoạch cho từng chiến dịch chạy bao gồm content, thiết kế ảnh, quay dựng video cho dự án

Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,...

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ; Tuổi từ 20 trở lên

Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành hoặc là sinh viên năm cuối của các trường

Chủ động, ý thức tổ chức kỷ luật tốt

Tinh thần trách nhiệm cao

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 2 triệu - 2 triệu 5

Thưởng khác & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty)

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến và học hỏi

Được tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng

Được đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group

