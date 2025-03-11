Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Công ty TNHH bất động sản Red Group
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty TNHH bất động sản Red Group

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 29 Phạm Văn Bạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Học và chạy quảng cáo cho dự án của Công ty đang triển khai
Lên kế hoạch cho từng chiến dịch chạy bao gồm content, thiết kế ảnh, quay dựng video cho dự án
Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,...
Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ; Tuổi từ 20 trở lên
Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành hoặc là sinh viên năm cuối của các trường
Chủ động, ý thức tổ chức kỷ luật tốt
Tinh thần trách nhiệm cao
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 2 triệu - 2 triệu 5
Thưởng khác & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty)
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến và học hỏi
Được tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng
Được đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH bất động sản Red Group

Công ty TNHH bất động sản Red Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Phạm Văn bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

