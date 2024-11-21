Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai kế hoạch Marketing
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok...) và các kênh trực tuyến khác phù hợp với ngành F&B.
Sáng tạo nội dung và quản lý kênh truyền thông
Phối hợp với bộ phận thiết kế để tạo ra nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.
Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội và website của công ty.
Thực hiện viết bài PR, thông cáo báo chí khi cần thiết và xây dựng nội dung quảng cáo thu hút khách hàng.
Tổ chức và hỗ trợ các hoạt động sự kiện
Lên kế hoạch và tham gia tổ chức các sự kiện của công ty như khai trương các chi nhánh mới, sự kiện hàng tuần/ tháng/ quý của công ty.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch
Theo dõi và đánh giá các chỉ số như lượng tương tác, lưu lượng truy cập, và các chỉ số quan trọng khác để đo lường hiệu quả của các chiến dịch Marketing.
Báo cáo kết quả định kỳ cho Trưởng bộ phận Marketing và đề xuất các phương án cải tiến.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 21 đến 25 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan
Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ một năm trở lên là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN
Đặc biệt là BH Tai nạn 24/24
Thưởng lễ, tết, Team Building.
Làm việc trong môi trường trẻ trung và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 179 Lý Chính ThắngVõ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

