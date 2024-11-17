Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Khí Nén Á Châu làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Phường Việt Hòa, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung trên các nền tảng website

Tham gia cùng team xây dựng những nội dung, đầu chuyên mục mới.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch đã thực hiện.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Sử dụng các công cụ phân tích mạng xã hội để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.

Đề xuất các ý tưởng mới và sáng tạo để cải thiện hiệu quả của các chiến dịch mạng xã hộ

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẵn sàng đào tạo

Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline

Có kinh nghiệm Content cho wedsite. Không có được đào tạo.

Thái độ làm việc thân thiện, cầu thị, ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

