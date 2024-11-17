Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Khí Nén Á Châu làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Phường Việt Hòa, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung trên các nền tảng website
Tham gia cùng team xây dựng những nội dung, đầu chuyên mục mới.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch đã thực hiện.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.
Sử dụng các công cụ phân tích mạng xã hội để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.
Đề xuất các ý tưởng mới và sáng tạo để cải thiện hiệu quả của các chiến dịch mạng xã hộ
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẵn sàng đào tạo
Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline
Có kinh nghiệm Content cho wedsite. Không có được đào tạo.
Thái độ làm việc thân thiện, cầu thị, ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo.
Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu
