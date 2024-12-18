Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Pinewoods làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ocean Park 2 - Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và triển khai CTKM/Campaign bán hàng trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, ...)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao đăng trở lên các chuyên ngành về marketing, quản trị kinh doanh......hoặc các chuyên ngành liên quan

✓ Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên

✓ Thái độ cầu tiến, chủ động, biết lắng nghe, trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Pinewoods Thì Được Hưởng Những Gì

✓ Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ ( LC+ Phụ cấp + % hoa hồng....)

✓ Nhân viên chính thức được hưởng đầy đủ các chế độ , nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, thai sản, đóng BHXH, BHYT .......

✓ Sếp người nước ngoài support nhân viên, Môi trường làm việc trẻ trung , năng động , cơ hội thăng tiến phát triển cao

✓ Làm việc trong môi trường mở, hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với BGĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Pinewoods

