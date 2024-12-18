Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Pinewoods làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Pinewoods
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Ocean Park 2
- Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xây dựng kế hoạch và triển khai CTKM/Campaign bán hàng trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, ...)
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✓ Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao đăng trở lên các chuyên ngành về marketing, quản trị kinh doanh......hoặc các chuyên ngành liên quan
✓ Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên
✓ Thái độ cầu tiến, chủ động, biết lắng nghe, trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Pinewoods Thì Được Hưởng Những Gì
✓ Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ ( LC+ Phụ cấp + % hoa hồng....)
✓ Nhân viên chính thức được hưởng đầy đủ các chế độ , nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, thai sản, đóng BHXH, BHYT .......
✓ Sếp người nước ngoài support nhân viên, Môi trường làm việc trẻ trung , năng động , cơ hội thăng tiến phát triển cao
✓ Làm việc trong môi trường mở, hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với BGĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Pinewoods
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
