Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0 làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Tòa nhà Hùng Dương, Đại Lộ Lê Nin,Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng chương trình/ kế hoạch marketing hàng tháng cho các thương hiệu.
- Xây dựng nội dung truyền thông thương hiệu.
- Quản trị Fanpage/Website/TMĐT của công ty.
- Thiết kế cơ bản ấn phẩm, sản phẩm - mocup lên xe.
- Triển khai quay chụp, dựng video truyền thông.
- Thường xuyên cập nhật các xu hướng và có báo cáo đánh giá về hành vi, thói quen và trải nghiệm của KH cũng như từ góc độ thị trường.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Báo chí, Kinh tế...
- Có kinh nghiệm triển khai ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm.
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ content (canva, capcut, ladipage...)
- Có khả năng thiết kế 2D & mocup lên sản phẩm tốt.
- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến thương mại điện tử, livestream, KOC là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ + Thưởng KPI
- Thưởng cuối năm: Căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm và số tháng làm việc.
- Đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty.
- Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Phúc lợi team building, du lịch, nghỉ mát, nghỉ lễ, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 106, Đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

