Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH ADAL HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng Thương mại, CC 9 View, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hình thức: Nhân viên chính thức (Full time)

Địa điểm làm việc: trụ sở công ty - 1.02 Tầng Thương mại, KDC 9 View, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Nội dung công việc:

Quản lý website, cải tiến/ nâng cấp website của hãng

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông qua mạng xã hội của công ty: Facebook, Youtube, Zalo…

Xây dựng các chiến lược, kế hoach truyền thông và quảng cáo online cho thương hiệu theo từng giai đoạn.

Thực hiện triển khai các hoạt động/ chiến dịch truyền thông và quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads…); kết nối doanh nghiệp với các nhóm khách hàng mục tiêu trên các nền tảng online, tăng lượng người yêu thích, theo dõi và tương tác trang fanpage; tăng lượng người truy cập và ở thời gian truy cập website, thu thập danh sách các khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch truyền thông quảng cáo online.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho website hoặc một số dự án trực tuyến: bao gồm nghiên cứu từ khóa, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, tối ưu hóa nội dung, xây dựng liên kết, quản lý sự xuất hiện trên mạng xã hội và thực hiện các biện pháp khác để cải thiện vị trí và hiệu suất của trang web trên các công cụ tìm kiếm như Google

Quản lý và phát triển kênh E-commerce: xây dựng, theo dõi hoạt động và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình triển khai hoạt động, tổng hợp và làm báo cáo về kết quả hoạt động của kênh.

Sáng tạo, tạọ lập và xây dựng nội dung truyền thông và quảng cáo online với các nhóm khách hàng mục tiêu dựa trên định hướng nội dung gốc.

Thực hiện phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và quảng cáo online và lập báo cáo theo yêu cầu cấp trên.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành về truyền thông, quảng cáo, marketing, báo chí, đối ngoại…

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông – Marketing;

Có laptop riêng để thuận tiện công việc trong thời gian đầu.

Có kiến thức chuyên môn tốt về digital marketing và từng triển khai các hoạt động marketing online (Google ads, Facebook Ads, …).

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về SEO và Website

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về E-commerce.

Khả năng viết và khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và thấu hiểu/ thấu cảm.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Kỹ năng báo cáo, phân tích dữ liệu tốt;

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, Powerpoint)

Kỹ năng tổ chức và Kỹ năng quản lý thời gian tốt;

Khả năng xử lý tình huống tốt;

Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, học hỏi nhanh, năng động, cởi mở và chủ động trong công việc.

Tại Công Ty TNHH ADAL HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp, phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Chế độ Nghỉ phép theo quy định Pháp luật.

Được trang bị và sử dụng những trang thiết bị tối ưu cho công việc.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển năng lực toàn diện với những chương trình đào tạo nội bộ, chương trình đào tạo.

Cơ hội học hỏi và làm việc tiếp xúc với những sản phẩm và vật liệu mới trong ngành Vật Liệu Xây Dựng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ADAL HOME

