Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cp Đua Chó Xuân Thành làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cp Đua Chó Xuân Thành
- Hà Tĩnh: Thôn Thành Vân, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Trách nhiệm chính:
1. Công việc chuyên môn:
- Đầu mối điều phối các công việc Marketing tại trường đua S.E.S Xuân Thành theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing;
- Điều phối ngân sách hoạt động Marketing tại cơ sở, đảm bảo hợp lệ và hiệu quả;
2. Công việc phục vụ hệ thống:
- Soạn thảo các báo cáo hiệu quả làm việc theo yêu cầu của bộ phận Nhân sự
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ
- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công
Quyền hạn:
- Yêu cầu các bộ phận khác tại cơ sở phối hợp theo các quy trình làm việc của cơ sở và của toàn công ty
- Đề xuất các quy trình triển khai công việc để đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu được giao
