Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cp Đua Chó Xuân Thành làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

1. Công việc chuyên môn:

- Đầu mối điều phối các công việc Marketing tại trường đua S.E.S Xuân Thành theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing;

- Điều phối ngân sách hoạt động Marketing tại cơ sở, đảm bảo hợp lệ và hiệu quả;

2. Công việc phục vụ hệ thống:

- Soạn thảo các báo cáo hiệu quả làm việc theo yêu cầu của bộ phận Nhân sự

- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công

Quyền hạn:

- Yêu cầu các bộ phận khác tại cơ sở phối hợp theo các quy trình làm việc của cơ sở và của toàn công ty

- Đề xuất các quy trình triển khai công việc để đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu được giao