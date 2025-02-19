Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Quốc Tế TM GROW làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Trung tâm dịch vụ KCN Amata, Đường Amata, KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa - Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Nhân viên Marketing

Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của hoạt động kinh doanh của Công ty: truyền thông, thương hiệu, digital marketing....

Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh, Phòng quản lý dự án để xây dựng và triển khai các kế hoạch MKT, truyền thông hỗ trợ hoạt động bán hàng, các sự kiện quảng bá thúc đẩy sản phẩm....

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm; phân tích các thông tin thị trường, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch xây dựng và triển khai các chiến chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.

Thiết lập ngân sách MKT, phân bổ ngân sách hoạt động MKT và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác báo chí, truyền thông, quảng cáo bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing,Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Có hiểu biết và mối quan hệ tốt trong ngành truyền thông là 1 tiêu chí quan trọng

Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường, kinh nghiệm khai thác thị trường kinh doanh chuỗi sản phẩm hàng tiêu dùng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn.

Nhanh nhẹn, tư duy logic, chiến lược tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kinh nghiệm 1 năm làm tại các vị trí tương đương

Độ tuổi: 22 – 35

Quyền Lợi

Thu nhập khởi điểm trên 10.000.000 đồng/tháng

Được tham gia các khóa đào tạo huấn luyện về chuyên môn.

Hưởng đầy đủ các chế độ lương, thưởng lễ 30/4; 02/09; 01/01; Tết... theo quy định của Công ty và pháp luật.

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

