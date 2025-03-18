Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Phòng 1, 77/2 đường đồng khởi, kp 3, p.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo), Google, Youtube, Cốc cốc, v.vv..
Quản lý, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Tổ chức đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch Marketingđể có phương án điều chỉnh và triển khai những hoạt động truyền thông/quảng cáo trong tương lai.
Xây dựng ý tưởng cho hoạt động quảng cáo, truyền thông
Sáng tạo nội dung cho website, blog, mạng xã hội, diễn đàn, sự kiện, v.vv..
Xây dựng tài liệu Marketing: catalogue, video, vật phẩm quảng cáo, v.vv..
Phối hợp với các nhân viên trong phòng Marketingthực hiện các kế hoạch, chương trình Marketing, thông điệp truyền thông, chăm sóc khách hàng, v.vv..
Nhận kế hoạch Marketing từ cấp trên, triển khai, theo dõi và báo kết quả chiến dịch quảng cáo với cấp trên.
Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức cơ bản về marketing:Bằng cử nhân chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết lách:Đây là những kỹ năng cần thiết nhất để phục vụ trong công việc của một chuyên viên Marketing.
Khả năng làm việc đội nhóm:Công việc Marketingkhá nhiều phân mảng nhỏ, mỗi mảng đều có sự liên quan mật thiết với nhau. Muốn làm tốt công việc Marketingbạn cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm.
Kỹ năng phân tích, báo cáo:Với mỗi chiến dịch Marketingbạn sẽ cần phân tích chân dung khách hàng và hiệu quả của hoạt động.
Kỹ năng tư duy sáng tạo:Cải tiến quy trình, đổi mới trong công sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành công hơn trong nghề Marketing.

Tại Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH theo quy định
- Du lịch hàng năm.
- Khám sức khỏe hàng năm.
- Thưởng lễ tết.
- Lương tháng 13.
- Qùa tặng các ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát

Công ty cổ phần xây dựng Sơn An Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1, 77/2 đường Đồng Khởi, KP 3, P.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

