Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE
- Hà Nội:
- 57.LouisXII
- LK45, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Khảo sát, lập các hồ sơ: Giấy phép môi trường, ĐTM, Báo cáo công tác BVMT.
Tư vấn, lập báo cáo về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, tư vấn thực hiện tín chỉ cacbon theo Quy định pháp luật Việt Nam và thế giới
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan và các cơ quan nhà nước để hoàn thành hồ sơ thẩm định, cấp phép.
Tham gia nghiên cứu hồ sơ pháp lý, tư vấn khách hàng về thủ tục pháp lý môi trường, thủ tục về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, ESG,...
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Thành thạo MS, sử dụng AutoCad cơ bản, đọc hiểu bản vẽ.
Có kỹ năng sắp xếp công việc, logic, nhạy bén trong xử lý tình huống, trao đổi thông tin với khách hàng.
Viết lách tốt, tự tin thuyết trình trước hội đồng.
Có ngoại hình, giao tiếp tốt, có thể đi công tác xa ngắn ngày.
Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = lương cứng + phụ cấp + % doanh thu. Mức thu nhập trung bình thấp nhất từ 10tr/tháng
Thu nhập không giới hạn
Thưởng theo dự án
Lương tháng 13, thưởng năm theo Tết âm lịch và các dịp lễ tết trong năm
Team building, du lịch, nghỉ phép.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng Thứ 7 hàng tuần (8h - 12h, 13h30 - 17h30)
Công tác phí, điện thoại riêng, bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Xét tăng lương 10%/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
