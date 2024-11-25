Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 57.LouisXII - LK45, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở,Hà Nội

Nhân viên môi trường

Khảo sát, lập các hồ sơ: Giấy phép môi trường, ĐTM, Báo cáo công tác BVMT.

Tư vấn, lập báo cáo về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, tư vấn thực hiện tín chỉ cacbon theo Quy định pháp luật Việt Nam và thế giới

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan và các cơ quan nhà nước để hoàn thành hồ sơ thẩm định, cấp phép.

Tham gia nghiên cứu hồ sơ pháp lý, tư vấn khách hàng về thủ tục pháp lý môi trường, thủ tục về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, ESG,...



Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Công nghệ môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường hoặc tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Thành thạo MS, sử dụng AutoCad cơ bản, đọc hiểu bản vẽ.

Có kỹ năng sắp xếp công việc, logic, nhạy bén trong xử lý tình huống, trao đổi thông tin với khách hàng.

Viết lách tốt, tự tin thuyết trình trước hội đồng.

Có ngoại hình, giao tiếp tốt, có thể đi công tác xa ngắn ngày.



Lương cứng: thỏa thuận (thấp nhất 8tr/tháng)

Thu nhập = lương cứng + phụ cấp + % doanh thu. Mức thu nhập trung bình thấp nhất từ 10tr/tháng

Thu nhập không giới hạn

Thưởng theo dự án

Lương tháng 13, thưởng năm theo Tết âm lịch và các dịp lễ tết trong năm

Team building, du lịch, nghỉ phép.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng Thứ 7 hàng tuần (8h - 12h, 13h30 - 17h30)

Công tác phí, điện thoại riêng, bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Xét tăng lương 10%/năm



