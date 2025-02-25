Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH XNK New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm và sàng lọc nhà cung cấp hàng hóa thông qua các sàn TMĐT Trung Quốc
Trực tiếp liên lạc và tham gia vào quá trình thương lượng các điều kiện cung ứng: giá cả, đơn hàng, thời gian và điều kiện giao hàng… làm báo giá chi tiết tới ban giám đốc.
Phối hợp với các bộ phận, đảm bảo về chất lượng hàng hóa và thời gian giao hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian giao vận
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung, Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc ngành nghề có liên quan…
Tiếng trung thành thạo (nghe, nói, đọc, viết). Có chứng chỉ HSK 5 là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc là 1 lợi thế
Tư duy logic và có khả năng đàm phán cũng như xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình mua hàng
Trung thực, có trách nhiệm với công việc
Chịu được áp lực công việc
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 + Thưởng đơn hàng + Thưởng NCC mới + Thưởng nóng
- Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật
Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc;
Thưởng sinh nhật Công ty,
Các khoản thưởng Lễ, Tết
Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kế hoạch kinh doanh Công ty
Các khoản thưởng và vinh danh cho hoạt động cải tiến sáng tạo và ý tưởng đột phá v.v
- Các quyền lợi bổ sung khác
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
Chế độ nghỉ phép tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
Được hưởng tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty;
Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ;
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo Quy chế Cty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
