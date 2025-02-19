Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH GOLKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Phụ trách toàn bộ quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu cho công ty thời trang.

Phụ trách toàn bộ quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu cho công ty thời trang.

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Xây dựng và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp, đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu trước khi nhập kho.

Quản lý hợp đồng, đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình sản xuất, kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình thu mua.

Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng thời trang để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch thu mua hàng năm.

Quản lý chi phí thu mua, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Trung , Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tiếng Trung Tối thiểu từ HSK5 trở lên.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang.

Nắm vững các kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Có khả năng phân tích, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GOLKING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLKING

