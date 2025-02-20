Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số M1

- 25, KĐT Vinhomes Grand Park, Đường Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hcm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
1. Quản lý toàn bộ hoạt động cung ứng vật tư, nguyên vật liệu và thiết bị phục vụ cho các dự án xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
2. Lập kế hoạch cung ứng, kế hoạch mua sắm và phân bổ nguồn lực hợp lý.
3. Phối hợp với bộ phận dự án và kế hoạch để xác định nhu cầu vật tư, thiết bị theo tiến độ thi công.
4. Quản lý mua sắm.
5. Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán và các điều khoản hợp đồng.
6. Kiểm tra và phê duyệt đơn hàng theo quy trình nội bộ.
7. Theo dõi và kiểm soát tiến độ giao hàng và đảm bảo chất lượng vật tư.
8. Kiểm soát tồn kho, tránh lãng phí và thiếu hụt.
9. Đảm bảo chất lượng, vật tư, thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu dự án.
10. Đảm bảo các hoạt động mua sắm tuân thủ quy định pháp luật và quy chế công ty.
11. Lập báo cáo định kỳ về tình hình cung ứng, chi phí và hiệu quả mua sắm.
12. Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động cung ứng để tối ưu hóa chi phí và thời gian.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Hường

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

