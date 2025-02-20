Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 Đường 8 KDC Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Quận 6

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu mua hàng từ bộ phận/các đơn vị sau khi đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

Tìm kiếm, đánh giá NCC phù hợp: theo các tiêu chí như năng lực cung cấp, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, giá cả, uy tín, ...

So sánh giá cả, chất lượng và điều kiện thanh toán của các NCC khác nhau để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Tham gia đàm phán giá: lập phương án đàm phán giá, tham gia đàm phán với NCC theo phân công, chỉ đạo củaTrưởng phòng.

Đặt hàng (các sản phầm liên quan Bất Động Sản, Xây Dựng, VPP…) : lên phương án đặt hàng và lập các đơn hàng (hoặc hợp đồng mua hàng) và theo dõi tiến độ giao hàng. Đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian, đúng số lượng và chất lượng theo yêu cầu.

Lập hồ sơ thanh toán cho các Đơn hàng/Hợp đồng mua sắm;

Giải quyết khiếu nại, tranh chấp với NCC khi có vấn đề phát sinh.

Lưu trữ, cập nhật các hồ sơ về hoạt động mua hàng.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của cấp trên

Nam/Nữ, từ 24 tuổi trở lên.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành liên quan: thuộc nhóm các ngành kỹ thuật hoặc kinh tế kỹ thuật.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm, ưu tiên kinh nghiệm mua sắm phục vụ Xây dựng hoặc Bất động sản.

Sức khỏe: Tốt; không dị tật, không nói lắp

Tại Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật nhà nước.

Được tham gia bảo hiểm cá nhân (PVI).

Được hỗ trợ 100% tiền cơm.

Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại hàng tháng.

Thưởng lễ/tết theo quy định công ty.

Du lịch, Teambuilding định kỳ hằng năm.

Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trực tiếp từ cấp trên và các khóa đào tạo khác của Công ty.

