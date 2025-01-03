Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp/ngành hàng công ty kinh doanh, bao gồm nhà thầu phụ lắp đặt, vận tải, bảo hành bảo trì và vật tư trong nước và quốc tế.

- Đàm phán giá, lập bảng so sánh giá, và đề xuất nhà thầu phù hợp.

- Thực hiện quy trình mua hàng theo kế hoạch phê duyệt, lập và thương thảo hợp đồng mua hàng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục hợp đồng, thanh toán và các công việc pháp lý.

- Theo dõi tiến độ hợp đồng, thông báo và giao hàng cho dự án.

- Quản lý việc lắp đặt, nghiệm thu sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong hợp đồng.

- Chuẩn bị chứng từ XNK, tối ưu mã HS, thông báo thời gian giao hàng, và hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư.

- Quản lý bảo hành, bảo trì với nhà cung cấp.

- Cập nhật thông tin về xuất nhập khẩu và giấy phép hàng hóa.

- Đề xuất chiến lược, chính sách mua hàng, tham gia xây dựng quy trình nội bộ.

- Quản lý hệ thống dữ liệu phòng mua hàng.

- Báo cáo BLĐ định kỳ và tham gia các cuộc họp quan trọng.