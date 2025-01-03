Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
- Hà Nội: Tòa nhà số 25A, Ngõ 379/8, Phố Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp/ngành hàng công ty kinh doanh, bao gồm nhà thầu phụ lắp đặt, vận tải, bảo hành bảo trì và vật tư trong nước và quốc tế.
- Đàm phán giá, lập bảng so sánh giá, và đề xuất nhà thầu phù hợp.
- Thực hiện quy trình mua hàng theo kế hoạch phê duyệt, lập và thương thảo hợp đồng mua hàng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục hợp đồng, thanh toán và các công việc pháp lý.
- Theo dõi tiến độ hợp đồng, thông báo và giao hàng cho dự án.
- Quản lý việc lắp đặt, nghiệm thu sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong hợp đồng.
- Chuẩn bị chứng từ XNK, tối ưu mã HS, thông báo thời gian giao hàng, và hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư.
- Quản lý bảo hành, bảo trì với nhà cung cấp.
- Cập nhật thông tin về xuất nhập khẩu và giấy phép hàng hóa.
- Đề xuất chiến lược, chính sách mua hàng, tham gia xây dựng quy trình nội bộ.
- Quản lý hệ thống dữ liệu phòng mua hàng.
- Báo cáo BLĐ định kỳ và tham gia các cuộc họp quan trọng.
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
