Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH TÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, thú y, chăn nuôi thú y - Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên - Thành thạo vi tính văn phòng ( word, excel,..) - Cẩn thận, chịu khó trong công việc

Lập kế hoạch mua hàng Công tác thực hiện mua hàng Thực hiện theo dõi sử dụng cám tại các trại. Báo cáo kết quả thực hiện công việc. Báo cáo mua hàng. Báo cáo sử dụng cám. Công việc khác.

