Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH TÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH TÂN
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hose, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lập kế hoạch mua hàng
Công tác thực hiện mua hàng
Thực hiện theo dõi sử dụng cám tại các trại.
Báo cáo kết quả thực hiện công việc.
Báo cáo mua hàng.
Báo cáo sử dụng cám.
Công việc khác.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, thú y, chăn nuôi thú y
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Thành thạo vi tính văn phòng ( word, excel,..)
- Cẩn thận, chịu khó trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ
Phép năm
Du lịch hằng năm
Cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH TÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
