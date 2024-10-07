Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Xi Grand Court Số 256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng của Công ty;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến pháp lý;

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc xây dựng, rà soát các quy định nội bộ, sản phẩm dịch vụ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tham gia xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ các quy định pháp luật;

- Triển khai các thủ tục pháp lý xin cấp mới, gia hạn các loại giấy phép liên quan theo yêu cầu phát triển của Công ty;

- Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ Doanh nghiệp;

- Rà soát, xây dựng các hợp đồng, điều kiện và điều khoản đối với các hợp đồng;

- Cập nhật, phổ biến, cảnh báo về các thông tin pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Tham gia làm việc, đàm phán với các đối tác khi có yêu cầu;

- Tham gia, hỗ trợ làm việc với chính quyền nhà nước, người có thẩm quyền kiểm tra, giám sát hoạt động công ty khi có yêu cầu;

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế

- Có từ 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí pháp lý/pháp chế

- Có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng đàm phán

- Cẩn thận, chính xác và chi tiết khi xử lý công việc

- Cam kết, trung thực, nghiêm túc, đúng hẹn, bảo mật mọi thông tin

- Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

- Có khả năng làm việc độc lập cao

- Có khả năng phối hợp với các cá nhân/phòng ban khác

- Có thể đi công tác (nội thành và ngoại thành Tp.HCM)

- Ưu tiên Nam

Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết.

- Du lịch, teambuilding.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT và chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin