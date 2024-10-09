Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ qua điện thoại, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối với khách hàng quá hạn thanh toán. Theo dõi, báo cáo định kỳ về cam kết thanh toán của khách hàng, đảm bảo cam kết thanh toán được thực hiện. Là đại diện ủy quyền của Công ty khi tiến hàng giải quyết các vụ việc ở cơ quan Tòa án, thi hành án, công an và các cơ quan khác có liên quan. Soạn thảo và phát hành các văn bản pháp lý liên quan đến thu hồi nợ. Thương lượng đề xuất giảm các khoản nợ của Khách hàng. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng/Trường nhóm phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành Luật. Đã có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong đó có 2 năm liên quan vị trí ứng tuyển. Có tố chất quản lý và giám sát công việc (Bộ phận pháp lý hiện đang có 13 nhân sự) Khả năng thương lượng và giao tiếp tốt. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc. Yêu cầu giới tính: Nữ

Tại Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7. Lương thưởng theo hiệu quả công việc, chế độ tăng lương hàng năm. Hỗ trợ điện thoại, máy tính khi làm việc. Teambuilding trong và ngoài nước tối thiểu 1 lần/năm, được công ty tài trợ 100% chi phí. Cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn

