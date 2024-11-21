Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường N6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Tìm kiếm và nghiên cứu các sản phẩm và khách hàng tiềm năng.

Học về thị trường, nhu cầu và sản phẩm.

Lập kế hoạch tiếp cận, bán hàng.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên Y, Sinh, Hóa)

Chăm chỉ, cần mẫn, có tinh thần phục vụ cao, không quản ngại trong công việc

Biết sử dụng công nghệ AI (thành thạo chat GPT)

Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 đến 15 triệu/Tháng

Thưởng Lương T13, thưởng lễ Tết, thưởng theo doanh thu

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài về kỹ năng bán hàng

Môi trường Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

