Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường N6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm và nghiên cứu các sản phẩm và khách hàng tiềm năng.
Học về thị trường, nhu cầu và sản phẩm.
Lập kế hoạch tiếp cận, bán hàng.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên Y, Sinh, Hóa)
Chăm chỉ, cần mẫn, có tinh thần phục vụ cao, không quản ngại trong công việc
Biết sử dụng công nghệ AI (thành thạo chat GPT)
Giao tiếp tốt
Chăm chỉ, cần mẫn, có tinh thần phục vụ cao, không quản ngại trong công việc
Biết sử dụng công nghệ AI (thành thạo chat GPT)
Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 đến 15 triệu/Tháng
Thưởng Lương T13, thưởng lễ Tết, thưởng theo doanh thu
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài về kỹ năng bán hàng
Môi trường Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
Thưởng Lương T13, thưởng lễ Tết, thưởng theo doanh thu
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài về kỹ năng bán hàng
Môi trường Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
