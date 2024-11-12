Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36 Quang Trung, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch đi thị trường.
Khai thác, mở rộng tập khách hàng theo định hướng của công ty.
Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng.
Thực hiện các hoạt động phân tích khách hàng, kế hoạch, báo cáo,... đến quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc cao.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh thu theo doanh số + Phụ cấp điện thoại + Công tác phí......
Bảo hiểm y tế & xã hội (sau ký hợp đồng lao động chính thức).
Thưởng lễ, tết: 30/4 & 1/5, 2/9, tết DL, tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty.
Du lịch công ty: 01 lần năm.
Khám sức khỏe định kỳ: 01 lần/ năm.
Ngày nghỉ theo Luật lao động và theo chính sách Σông ty.
Tham gia các buổi training từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

