Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Quang Trung, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch đi thị trường.

Khai thác, mở rộng tập khách hàng theo định hướng của công ty.

Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng.

Thực hiện các hoạt động phân tích khách hàng, kế hoạch, báo cáo,... đến quản lý trực tiếp.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc cao.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh thu theo doanh số + Phụ cấp điện thoại + Công tác phí......

Bảo hiểm y tế & xã hội (sau ký hợp đồng lao động chính thức).

Thưởng lễ, tết: 30/4 & 1/5, 2/9, tết DL, tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty.

Du lịch công ty: 01 lần năm.

Khám sức khỏe định kỳ: 01 lần/ năm.

Ngày nghỉ theo Luật lao động và theo chính sách Σông ty.

Tham gia các buổi training từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON

