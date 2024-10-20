Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô HT4 - 8 ,Đường D17, Phường Tăng Nhơn Khu Công Nghệ Cao, Quận 9

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng bản vẽ tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định, đúng tiêu chuẩn chất lượng.

- Kiểm tra chất lượng NVL đầu vào.

- Kiểm tra chất lượng hàng thành phẩm .

- Kiểm tra chất lượng hàng nhập mua.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công.

Xác định , ghi nhận và báo cáo lỗi

- Kiểm tra xác định và phân loại hàng đạt, hàng lỗi.

- Xác định nguyên nhân lỗi

- Báo cáo vấn đề lỗi.

- Xin ý kiến và hướng dẫn xử lý các vấn đề lỗi.

Bản vẽ kỹ thuật

- Kiểm tra và vẽ các bản vẽ triển khai sản xuất và bản vẽ thành phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên: Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo...



Kiến thức



- Kiến thức về dụng cụ đo lường : Thước kẹp, thước kéo, Panme….



- Đọc hiểu bản vẽ cơ khí 2D.



- Kiến thức về QC

Kỹ năng



- Kỹ năng nhìn nhận đánh giá và đưa ra quyết định.



- Linh hoạt trong giao tiếp với các bộ phận liên quan.



- Có khả năng đưa ra ý kiến, và liên tục cải tiến quy trình công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: Thỏa Thuận (Tùy Theo năng lực) Đóng BHXH,BHYT, nâng bậc lương,.. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân viên thân thiện Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn

Mức Lương: Thỏa Thuận (Tùy Theo năng lực)

Đóng BHXH,BHYT, nâng bậc lương,..

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân viên thân thiện

Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin