Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số M1

- 25, KĐT Vinhomes Grand Park, Đường Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hcm

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
1. Lập bản vẽ thi công.
2. Đo bóc khối lượng các chi tiết, cấu kiện từ bản vẽ thiết kế, thi công; lập bảng khối lượng và dự toán công trình.
3. Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng kinh tế liên quan đến khối lượng, thanh toán.
4. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán với nhà thầu, chủ đầu tư và kiểm tra, xác nhận và theo dõi hồ sơ thanh quyết toán nhà thầu.
5. Kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công của các nhà thầu, tổ đội và chất lượng hồ sơ thanh toán các hợp đồng.
6. Cung cấp các thông tin, hoàn thiện phần yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, chế tạo, mua bán.
7. Kiểm soát chi phí dự án, đảm bảo ngân sách không vượt kế hoạch, hỗ trợ lập báo cáo tài chính, dòng tiền dự án.
8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
9. Cập nhật các thông tin kỹ thuật liên quan công việc.
10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Hường

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

