Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

1. Lập bản vẽ thi công.

2. Đo bóc khối lượng các chi tiết, cấu kiện từ bản vẽ thiết kế, thi công; lập bảng khối lượng và dự toán công trình.

3. Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng kinh tế liên quan đến khối lượng, thanh toán.

4. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán với nhà thầu, chủ đầu tư và kiểm tra, xác nhận và theo dõi hồ sơ thanh quyết toán nhà thầu.

5. Kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công của các nhà thầu, tổ đội và chất lượng hồ sơ thanh toán các hợp đồng.

6. Cung cấp các thông tin, hoàn thiện phần yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, chế tạo, mua bán.

7. Kiểm soát chi phí dự án, đảm bảo ngân sách không vượt kế hoạch, hỗ trợ lập báo cáo tài chính, dòng tiền dự án.

8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

9. Cập nhật các thông tin kỹ thuật liên quan công việc.

10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.