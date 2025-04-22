Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Viettel Software

Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tham gia các dự án phát triển phần mềm trong đơn vị.
Triển khai quy trình trong dự án, theo kế hoạch dự án.
Hướng dẫn, đánh giá và đảm bảo các đội dự án tuân thủ Quy trình quy định của đơn vị. Ghi nhận các vấn đề, rủi ro về quy trình và đôn đốc thực hiện khắc phục.
Kiểm soát các sản phẩm đầu ra của các dự án tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng theo các quy trình, quy định trước khi triển khai.
Theo dõi, đo đạc, báo cáo các chỉ tiêu KPI quy trình và theo đõi SLA chất lượng dịch vụ.

Ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm PQA các dự án CNTT phát triển phần mềm.
Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT.
Hiểu rõ về các mô hình phát triển phần mềm Agile, Scrum, XP, Waterfall: nắm vững các định nghĩa, khái niệm, luồng quy trình thực hiện, cách thức vận dụng vào thực tế.
Có kiến thức cơ bản về các mô hình, tiêu chuẩn chất lượng ISO9001, CMMi là lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm.
Có kỹ năng kiểm soát, phân tích, đánh giá và quản trị rủi ro.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên các ứng viên đã có chứng chỉ như ISTQB, PSM, PMP.....

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.
Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm (12 ngày nghỉ phép + 3 ngày nghỉ dưỡng + Nghỉ 22/12)
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

