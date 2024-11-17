Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Vietcombank Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện quay các video ngắn quảng cáo sản phẩm trên nền tảng Facebook, Tiktok, Instagram theo những template ý tưởng có sẵn.
Xử lý khâu hậu kỳ: cắt ghép hình ảnh, hiệu ứng, âm thanh...
Theo dõi, cập nhật xu hướng mới trong quay dựng video thị trường Âu Mỹ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu nửa năm kinh nghiệm trong việc quay dựng.
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video Capcut hoặc bất kỳ phần mềm nào tương đương.
Có máy điện thoại có thể quay video được hoặc máy ảnh.
Tiếng Anh TOEIC > 450 hoặc tương đương.
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video Capcut hoặc bất kỳ phần mềm nào tương đương.
Có máy điện thoại có thể quay video được hoặc máy ảnh.
Tiếng Anh TOEIC > 450 hoặc tương đương.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: 10 - 15 triệu/tháng
Không gian làm việc linh hoạt: có thể lên văn phòng sử dụng studio tại công ty có trang bị đầy đủ thiết bị hoặc làm việc bên ngoài.
Thưởng lương tháng thứ 13 + Thưởng cuối năm
Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ
12 ngày phép/năm và nghỉ ngày lễ Tết theo lịch Nhà nước
Chế độ du lịch hàng năm
Bánh kẹo, trà, cafe... thoải mái tại văn phòng
Không gian làm việc linh hoạt: có thể lên văn phòng sử dụng studio tại công ty có trang bị đầy đủ thiết bị hoặc làm việc bên ngoài.
Thưởng lương tháng thứ 13 + Thưởng cuối năm
Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ
12 ngày phép/năm và nghỉ ngày lễ Tết theo lịch Nhà nước
Chế độ du lịch hàng năm
Bánh kẹo, trà, cafe... thoải mái tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI