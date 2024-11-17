Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Vietcombank Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện quay các video ngắn quảng cáo sản phẩm trên nền tảng Facebook, Tiktok, Instagram theo những template ý tưởng có sẵn.

Xử lý khâu hậu kỳ: cắt ghép hình ảnh, hiệu ứng, âm thanh...

Theo dõi, cập nhật xu hướng mới trong quay dựng video thị trường Âu Mỹ

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu nửa năm kinh nghiệm trong việc quay dựng.

Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video Capcut hoặc bất kỳ phần mềm nào tương đương.

Có máy điện thoại có thể quay video được hoặc máy ảnh.

Tiếng Anh TOEIC > 450 hoặc tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 10 - 15 triệu/tháng

Không gian làm việc linh hoạt: có thể lên văn phòng sử dụng studio tại công ty có trang bị đầy đủ thiết bị hoặc làm việc bên ngoài.

Thưởng lương tháng thứ 13 + Thưởng cuối năm

Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ

12 ngày phép/năm và nghỉ ngày lễ Tết theo lịch Nhà nước

Chế độ du lịch hàng năm

Bánh kẹo, trà, cafe... thoải mái tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

