Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Vietcombank Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện quay các video ngắn quảng cáo sản phẩm trên nền tảng Facebook, Tiktok, Instagram theo những template ý tưởng có sẵn.
Xử lý khâu hậu kỳ: cắt ghép hình ảnh, hiệu ứng, âm thanh...
Theo dõi, cập nhật xu hướng mới trong quay dựng video thị trường Âu Mỹ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu nửa năm kinh nghiệm trong việc quay dựng.
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video Capcut hoặc bất kỳ phần mềm nào tương đương.
Có máy điện thoại có thể quay video được hoặc máy ảnh.
Tiếng Anh TOEIC > 450 hoặc tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 10 - 15 triệu/tháng
Không gian làm việc linh hoạt: có thể lên văn phòng sử dụng studio tại công ty có trang bị đầy đủ thiết bị hoặc làm việc bên ngoài.
Thưởng lương tháng thứ 13 + Thưởng cuối năm
Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ
12 ngày phép/năm và nghỉ ngày lễ Tết theo lịch Nhà nước
Chế độ du lịch hàng năm
Bánh kẹo, trà, cafe... thoải mái tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

