Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 249

- 251 Trần Quang Khải Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết kế, quay dựng, chỉnh sửa video cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, YouTube, Tiktok ....
- Cập nhật xu hướng và thị hiếu để tạo ra các nội dung video và đồ họa phù hợp và thu hút.
- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.
- Tham gia, tổ chức livestream ( Tiktok, Facebook, Shopee)
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, ... để gia tăng nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.
- Một số công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng: Quay, Edit
- Có khả năng set up đèn, góc quay
- Sử dụng thành thạo các phần mềm như capcut, photoshop, indesign hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác....
- Có tư duy truyền thông nhanh nhạy, sắc bén.
- Có tư duy logic hình ảnh tốt
- Biết Chụp Ảnh
- Đảm bảo dealine
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 - 15 tr/ tháng, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
- 12 ngày phép / năm
- KPI thưởng theo dự án
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, được ghi nhận và đóng góp các ideas mới.
- Được học và nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm việc hiệu quả, phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

