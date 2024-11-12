Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 249 - 251 Trần Quang Khải Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết kế, quay dựng, chỉnh sửa video cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, YouTube, Tiktok ....

- Cập nhật xu hướng và thị hiếu để tạo ra các nội dung video và đồ họa phù hợp và thu hút.

- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.

- Tham gia, tổ chức livestream ( Tiktok, Facebook, Shopee)

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, ... để gia tăng nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.

- Một số công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng: Quay, Edit

- Có khả năng set up đèn, góc quay

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như capcut, photoshop, indesign hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác....

- Có tư duy truyền thông nhanh nhạy, sắc bén.

- Có tư duy logic hình ảnh tốt

- Biết Chụp Ảnh

- Đảm bảo dealine

- Chủ động, trách nhiệm trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 - 15 tr/ tháng, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

- 12 ngày phép / năm

- KPI thưởng theo dự án

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, được ghi nhận và đóng góp các ideas mới.

- Được học và nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm việc hiệu quả, phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

