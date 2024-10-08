Tuyển Nhân Viên Quay Dựng Video thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 456 Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp triển khai cùng các bộ phận có liên quan để xây dựng hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo tiếp thị sản phẩm của công ty. Thực hiện các công việc quay dựng, chụp ảnh trong các chương trình, sự kiện của công ty. Nhận kịch bản sẵn có, xây dựng các ý tưởng cảnh quay và setup cảnh quay. Cho các clip quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ theo định hướng kinh doanh. Chỉnh sửa, xử lý cắt ghép, biên tập, cân bằng, hình ảnh, âm thanh... video để phục vụ cho các chiến dịch PR, Marketing theo yêu cầu của công ty. Xây dựng ý tưởng theo yêu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban. Đề xuất các tiêu chuẩn về mặt thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong hình ảnh thương hiệu. Quản và lưu trữ các video clip thiết kế. Đóng góp ý tưởng những dạng video mới. Quản lý các thiết bị, sản phẩm quay chụp. Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Phối hợp triển khai cùng các bộ phận có liên quan để xây dựng hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo tiếp thị sản phẩm của công ty.

Thực hiện các công việc quay dựng, chụp ảnh trong các chương trình, sự kiện của công ty.

Nhận kịch bản sẵn có, xây dựng các ý tưởng cảnh quay và setup cảnh quay. Cho các clip quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ theo định hướng kinh doanh.

Chỉnh sửa, xử lý cắt ghép, biên tập, cân bằng, hình ảnh, âm thanh... video để phục vụ cho các chiến dịch PR, Marketing theo yêu cầu của công ty.

Xây dựng ý tưởng theo yêu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban.

Đề xuất các tiêu chuẩn về mặt thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong hình ảnh thương hiệu.

Quản và lưu trữ các video clip thiết kế.

Đóng góp ý tưởng những dạng video mới.

Quản lý các thiết bị, sản phẩm quay chụp.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Định hướng phát triển của Team Media:

Mang lại những video sản phẩm trải nghiệm đẹp nhất tại liên quan tới lĩnh vực Nông nghiệp tại Việt Nam cho khách hàng. Là kênh chính thống cung cấp đầy đủ kiến thức- thông tin về giải pháp nông nghiệp, thuốc BVTV, Phân bón vi sinh mà công ty đang kinh doanh tại Việt Nam cho khách hàng. Kéo tệp khách hàng chất lượng có nhu cầu về thuốc BVTV, phân bón vi sinh cho công ty.

Mang lại những video sản phẩm trải nghiệm đẹp nhất tại liên quan tới lĩnh vực Nông nghiệp tại Việt Nam cho khách hàng.

Là kênh chính thống cung cấp đầy đủ kiến thức- thông tin về giải pháp nông nghiệp, thuốc BVTV, Phân bón vi sinh mà công ty đang kinh doanh tại Việt Nam cho khách hàng.

Kéo tệp khách hàng chất lượng có nhu cầu về thuốc BVTV, phân bón vi sinh cho công ty.

Mục tiêu:

Trở thành kênh Youtube số 1 về giải pháp nông nghiệp tại Việt Nam.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Sân khấu điện ảnh, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ( ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực nông nghiệp) Sử dụng thành tạo Adobe Premiere, Adobe After Effects. Biết Animation là một điểm cộng. Đã từng làm quay và dựng video giới thiệu sản phẩm, video feedback sản phẩm, TVC, video viral, video hội thảo, video đăng tải trên nền tảng Youtube, Website, Facebook Biết về Color Balance, Color Grading... Có khả năng tư duy tốt về hình ảnh góc máy, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.. am hiểu về các thiết bị quay phim. Chủ động trong công việc, sáng tạo, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm. Chấp nhận đi công tác Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai xây dựng Youtube - KOL - KOC

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Sân khấu điện ảnh, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ( ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực nông nghiệp)

Sử dụng thành tạo Adobe Premiere, Adobe After Effects. Biết Animation là một điểm cộng.

Đã từng làm quay và dựng video giới thiệu sản phẩm, video feedback sản phẩm, TVC, video viral, video hội thảo, video đăng tải trên nền tảng Youtube, Website, Facebook

Biết về Color Balance, Color Grading... Có khả năng tư duy tốt về hình ảnh góc máy, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.. am hiểu về các thiết bị quay phim.

Chủ động trong công việc, sáng tạo, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm.

Chấp nhận đi công tác

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai xây dựng Youtube - KOL - KOC

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng 10.000.000 – 15.000.000 Môi trường làm việc dân chủ, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Tham gia bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Hưởng chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (Ngày nghỉ phép hàng năm , ngày lễ Tết ) Tham gia các hoạt động teambuilding, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm. Lương tháng 13, Thưởng kết quả kinh doanh, Thưởng CBNV có thành tích xuất sắc hàng năm

Thu nhập tháng 10.000.000 – 15.000.000

Môi trường làm việc dân chủ, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Tham gia bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Hưởng chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (Ngày nghỉ phép hàng năm , ngày lễ Tết )

Tham gia các hoạt động teambuilding, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm.

Lương tháng 13, Thưởng kết quả kinh doanh, Thưởng CBNV có thành tích xuất sắc hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

