Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH America Quartz Technology
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty TNHH America Quartz Technology

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Liên Chiểu, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm nhận huấn luyện cách sử dụng các thiết bị đo cho nhân viên vận hành máy.
Tiếp nhận thông tin về bản vẽ.
Tiến hành xem xét bản vẽ và đưa ra quy trình công nghệ để sản xuất.
Thực hiện các bước ban đầu để chạy quy trình sản xuất như:
Vẽ lại bản vẽ, xem xét các kích thước, dung sai của chi tiết.
Làm đồ gá.
Lập trình CNC.
Đối với sản phẩm đã sản xuất thì xem xét bản vẽ, quy trình cũ xem có thay đổi hay không rồi tiến hành sản xuất.
Đối với sản phẩm mới:
Tính toán và đưa ra quy trình công nghệ.
Chạy mẫu trước, trình GĐSX phê duyệt quy trình công nghệ.
Ban hành quy trình công nghệ sau khi được phê duyệt.
Tiến hành chỉnh sửa bản vẽ, quy trình công nghệ khi có yêu cầu từ GĐSX.
Phấn đấu đạt mục tiêu của Trường Bộ Phận đề ra.
Thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa kịp thời.
Quản lý trang thiết bị và phương tiện sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí.
Có kinh nghiệm lập trình cho máy CNC.
Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ khí như: AutoCAD, Pro-E, MasterCam, Solidwork, v.v.

Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Có xe đưa đón nhân viên tại Đà Nẵng
Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/ca
Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, có cơ hội phát huy năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH America Quartz Technology

Công ty TNHH America Quartz Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tam Vị, Lộc Tiến, Phú Lộc, huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

