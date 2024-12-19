Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH America Quartz Technology
- Thừa Thiên Huế: Liên Chiểu, Huyện Phú Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm nhận huấn luyện cách sử dụng các thiết bị đo cho nhân viên vận hành máy.
Tiếp nhận thông tin về bản vẽ.
Tiến hành xem xét bản vẽ và đưa ra quy trình công nghệ để sản xuất.
Thực hiện các bước ban đầu để chạy quy trình sản xuất như:
Vẽ lại bản vẽ, xem xét các kích thước, dung sai của chi tiết.
Làm đồ gá.
Lập trình CNC.
Đối với sản phẩm đã sản xuất thì xem xét bản vẽ, quy trình cũ xem có thay đổi hay không rồi tiến hành sản xuất.
Đối với sản phẩm mới:
Tính toán và đưa ra quy trình công nghệ.
Chạy mẫu trước, trình GĐSX phê duyệt quy trình công nghệ.
Ban hành quy trình công nghệ sau khi được phê duyệt.
Tiến hành chỉnh sửa bản vẽ, quy trình công nghệ khi có yêu cầu từ GĐSX.
Phấn đấu đạt mục tiêu của Trường Bộ Phận đề ra.
Thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa kịp thời.
Quản lý trang thiết bị và phương tiện sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình cho máy CNC.
Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ khí như: AutoCAD, Pro-E, MasterCam, Solidwork, v.v.
Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Có xe đưa đón nhân viên tại Đà Nẵng
Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/ca
Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, có cơ hội phát huy năng lực làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI