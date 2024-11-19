Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhân viên Sale online

Gọi điện xác nhận đơn hàng có sẵn

Trực hotline trả lời và xử lý các thắc mắc của khách hàng

Trực page chat với khách hàng trên phần mềm pancake

Xử lý, thao tác đơn hàng trên phần mềm bán hàng Sapo

Phối hợp với các bộ phận khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất

2. Nhân viên Trực chát Pancake

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng

Bán hàng: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, báo giá sản phẩm và chốt đơn hàng

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: Giải đáp các thắc mắc của khách hàng cũ và hiện tại liên quan đến trao đổi, mua thêm sản phẩm, gộp đơn hàng,...

Gọi tư vấn dịch vụ nếu khách hàng để lại số điện thoại trên page

Kiểm soát các bình luận tiêu cực.

Giải quyết các tình huống xuất hiện trên page

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu

Báo cáo công việc hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 30 tuổi, kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí tương đương.

Khả năng giao tiếp lưu loát.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

có kinh nghiệm bán hàng trên các kênh online là một lợi thế

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng word, excel,...

Có khả năng làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7- 10 Triệu

Được hướng dẫn công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo luật lao động ban hành: Bảo hiểm, Lương thâm niên, Lương ngày phép năm, thưởng lễ Tết, Tết Trung thu, 8/3, 20/10, thưởng cuối năm... và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

