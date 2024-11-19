Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR
- Hà Nội: CT1 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nhân viên Sale online
Gọi điện xác nhận đơn hàng có sẵn
Trực hotline trả lời và xử lý các thắc mắc của khách hàng
Trực page chat với khách hàng trên phần mềm pancake
Xử lý, thao tác đơn hàng trên phần mềm bán hàng Sapo
Phối hợp với các bộ phận khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất
2. Nhân viên Trực chát Pancake
Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng
Bán hàng: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, báo giá sản phẩm và chốt đơn hàng
Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: Giải đáp các thắc mắc của khách hàng cũ và hiện tại liên quan đến trao đổi, mua thêm sản phẩm, gộp đơn hàng,...
Gọi tư vấn dịch vụ nếu khách hàng để lại số điện thoại trên page
Kiểm soát các bình luận tiêu cực.
Giải quyết các tình huống xuất hiện trên page
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu
Báo cáo công việc hàng ngày
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp lưu loát.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
có kinh nghiệm bán hàng trên các kênh online là một lợi thế
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng word, excel,...
Có khả năng làm việc theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo luật lao động ban hành: Bảo hiểm, Lương thâm niên, Lương ngày phép năm, thưởng lễ Tết, Tết Trung thu, 8/3, 20/10, thưởng cuối năm... và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI