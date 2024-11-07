Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng.

Gửi thông tin, tư vấn, chăm sóc và chốt đơn hàng cho các khách hàng B2B của công ty

Lưu trữ và cập nhật hồ sơ khách hàng

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Sale, nhân viên kinh doanh

Giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản 7.000.000 VNĐ + 2.000.000 VNĐ trách nhiệm + Hoa hồng

Thu nhập bình quân 1 tháng từ 20-30M

Thời gian thử việc: 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản + 100% trách nhiệm

Thưởng sinh nhật 300.000 vnđ

Đóng BHXH sau thời gian thử việc

Thưởng ngày lễ tết theo quy định chung; Thưởng tháng lương thứ 13;

Cơ hội lên Lead, Trưởng team;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.