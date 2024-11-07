Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng.
Gửi thông tin, tư vấn, chăm sóc và chốt đơn hàng cho các khách hàng B2B của công ty
Lưu trữ và cập nhật hồ sơ khách hàng
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Sale, nhân viên kinh doanh
Giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản 7.000.000 VNĐ + 2.000.000 VNĐ trách nhiệm + Hoa hồng
Thu nhập bình quân 1 tháng từ 20-30M
Thời gian thử việc: 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản + 100% trách nhiệm
Thưởng sinh nhật 300.000 vnđ
Đóng BHXH sau thời gian thử việc
Thưởng ngày lễ tết theo quy định chung; Thưởng tháng lương thứ 13;
Cơ hội lên Lead, Trưởng team;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 93, Đường 16, Thôn Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

