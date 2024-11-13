Tuyển Data Engineer Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: PLS Building, 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Nhập liệu, đối soát Hợp đồng phát sinh vào phần mềm.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hợp đồng của khách hàng.

Xử lý các trường hợp phát sinh theo Phiếu yêu cầu dịch vụ khách hàng.

Quản lý dữ liệu thông tin khách hàng.

Phát hiện, điều chỉnh và loại bỏ các dữ liệu không chính xác, trùng lắp, không liên quan, không đầy đủ trong cơ sở dữ liệu.

Chuyển đổi dữ liệu (Data migration) từ định dạng này sang định dạng khác.

Các công tác khác theo yêu cầu của QLTT.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp hiệu quả các phòng ban, cá nhân liên quan trong công việc

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, nhập liệu văn bản, đánh máy nhanh.

Sử dụng các công cụ trình bày báo cáo hiệu quả (Excel, Word, PowerPoint).

Có kỹ năng quản lý, sắp xếp, phân loại và lưu trữ dữ liệu và hồ sơ một cách khoa học.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu là một lợi thế.

Trung thực, có tinh thần làm việc chủ động, tập trung.

Chăm chỉ. Cẩn thận.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).

Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng cổ phần hàng năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.

Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.

Đóng BHXH/BHYT 100% lương.

Chế độ ốm đau/ thai sản/ hôn hỉ/tang chế.

