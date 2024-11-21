Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Saigon Centre tháp 2, 67 đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ bộ phận hỗ trợ tuyến đầu tiên
Tiến hành kiểm tra và phân tích nguyên nhân sự cố
Chẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp
Cung cấp các hướng dẫn chuyên sâu để hỗ trợ tuyến đầu tiên
Cộng tác với các nhóm kỹ thuật khác để giải quyết vấn đề nâng cao
Ghi nhận lại chi tiết về hướng giải quyết sự cố để tham khảo trong tương lai
Giám sát dịch vụ hệ thống thông qua các công cụ kỹ thuật
Theo dõi tiến trình công việc hàng loạt dữ liệu
Giải quyết yêu cầu dựa trên SLA đã xác định

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (IT Help Desk) / Lập trình viên hoặc các vị trí tương đương.
Thành thạo ngôn ngữ SQL.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Kiến thức về cấu hình và giao thức mạng
Có kinh nghiệm với các công cụ và kỹ thuật xử lý sự cố nâng cao
Kỹ năng giao tiếp giải quyết khiếu nại/ hướng dẫn người dùng
Quản lý thời gian: Khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17.000.000_20.000.000/tháng
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

