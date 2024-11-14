Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phân tích dữ liệu:

Duy trì và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu trong hệ thống ERP, bao gồm mức tồn kho, trạng thái đơn hàng và thông tin sản phẩm.

Tạo và phân tích báo cáo về mức tồn kho, tỷ lệ quay vòng và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) khác để hỗ trợ quyết định.

Tiến hành kiểm toán dữ liệu định kỳ để xác định và sửa chữa sự sai lệch hoặc lỗi trong hệ thống.

Phát triển và triển khai quy trình quản lý dữ liệu nhằm cải thiện độ chính xác và khả năng truy cập dữ liệu.

Tối ưu hóa hệ thống ERP:

Quản trị và duy trì cấu hình hệ thống ERP liên quan đến quản lý tồn kho và xử lý dữ liệu.

Hợp tác với bộ phận IT và quản trị hệ thống để khắc phục và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống ERP.

Cập nhật kiến thức về các bản cập nhật và cải tiến của hệ thống ERP, đảm bảo hệ thống được tận dụng tối đa.

Đào tạo và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về chức năng và thực hành tốt nhất của hệ thống ERP.

Tích hợp API và quy trình ETL:

Phát triển và quản lý các tích hợp giữa hệ thống ERP và các ứng dụng phần mềm khác bằng cách sử dụng API và quy trình ETL để đảm bảo luồng dữ liệu và tích hợp liền mạch.

Hiểu và sử dụng các cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật ETL để thiết kế và triển khai các trao đổi và biến đổi dữ liệu hiệu quả.

Hợp tác với nhóm phát triển để thực hiện, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các kết nối API, tích hợp dữ liệu và quy trình ETL.

Giám sát và cải thiện hiệu suất của các tích hợp API và quy trình ETL để đảm bảo tính nhất quán, độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giữa các hệ thống.

Hợp tác giữa các phòng ban:

Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ sản xuất, kho bãi và bán hàng/tiếp thị để đảm bảo hoạt động và giao tiếp liền mạch.

Cung cấp thông tin và khuyến nghị dựa trên phân tích dữ liệu và kết quả tích hợp để hỗ trợ các sáng kiến và dự án liên phòng ban.

Hỗ trợ phát triển và thực hiện các chiến lược hoạt động để phù hợp với các mục tiêu của tổ chức.

Báo cáo và tài liệu:

Chuẩn bị và trình bày các báo cáo định kỳ về hiệu suất tồn kho, độ chính xác dữ liệu, mức sử dụng hệ thống và các chỉ số khác theo yêu cầu của ban quản lý cấp cao.

Duy trì tài liệu toàn diện về quy trình, thủ tục, thay đổi hệ thống, và cấu hình API và ETL.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty và quy định ngành trong tất cả các khía cạnh của quản lý dữ liệu và tồn kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Chuỗi Cung ứng, Hệ thống Thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.

Thành thạo các hệ thống ERP (ví dụ: SAP, Oracle, Microsoft Dynamics) và các công cụ phân tích dữ liệu (ví dụ: Excel, phần mềm BI).

Kiến thức làm việc về API, quy trình ETL và cấu trúc dữ liệu bao gồm JSON, XML và SQL, với kinh nghiệm trong việc tích hợp hệ thống và quản lý trao đổi dữ liệu.

Kỹ năng phân tích mạnh mẽ với khả năng diễn giải dữ liệu phức tạp.

Kỹ năng tổ chức xuất sắc với sự chú ý đến chi tiết và độ chính xác.

Khả năng thích ứng với các ưu tiên thay đổi và quản lý nhiều nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng cần có kiến thức chuyên môn về công việc

Giao tiếp Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Xét duyệt tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

