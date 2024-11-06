Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại Công ty TNHH Rita Võ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là Đại lý, Hộ Kinh Doanh
-Chăm sóc khách hàng là các đại lý cũ.
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về dịch vụ của công ty.
- Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và quản lý để đạt mục tiêu kinh doanh.
- Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng sẵn sàng học hỏi
Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt, cởi mở, lịch thiệp, nhanh nhẹn, tự tin, trung thực, sáng tạo và linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.
Chấp nhận đi công tác, đi thị trường.
Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt, cởi mở, lịch thiệp, nhanh nhẹn, tự tin, trung thực, sáng tạo và linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.
Chấp nhận đi công tác, đi thị trường.
Chấp nhận đi công tác, đi thị trường.
Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng. Trong đó:
Lương cơ bản khởi điểm 7,000,000 vnđ/tháng
Hoa hồng theo chính sách của công ty
Thưởng best seller tháng/quý/năm
Thưởng doanh số cuối năm
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Ưu đãi đặc biệt CBNV được áp dụng chương trình giảm giá với một số sản phẩm của Rita Võ.
Được tiếp xúc và đào tạo với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu.
Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.
Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy định.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Thưởng các ngày lễ lớn như: Tết Dương; 2/9; 30/4 -1/5; 8/3;...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h - 17h từ thứ 2 - sáng thứ 7: 8h - 12h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ
