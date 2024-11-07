Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 203 Minh Khai, Hàn Việt Tower
- Tầng 4, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất;
Thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị đối tác thường xuyên tiếp xúc với các khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất (đơn vị bất động sản, xây dựng, cho thuê, đơn vị quản lý các tòa nhà,...);
Xây dựng Dự toán, Báo giá, Quyết toán và đàm phán, tư vấn trực tiếp với khách hàng;
Chăm sóc, lắng nghe và xử lý các yêu cầu từ khách hàng;
Được hỗ trợ data khách hàng từ bộ phận Marketing, công ty đảm bảo và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng, tài liệu,... để phục vụ tốt nhất cho công việc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao; nhiệt tình, chủ động trong công việc;
Ưu tiên kinh nghiệm sales trên 1 năm. Có kinh nghiệm sales trong ngành nội thất, BĐS là lợi thế (Chưa có sẽ được đào tạo).
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng;
Lương cứng + thưởng Dự án. Cơ chế thưởng hoa hồng dự án linh động hấp dẫn, cạnh tranh.
Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 10-20triệu/ tháng;
THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 90% LƯƠNG;
Sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;
Quyền lợi khác:
06 tháng/ lần xét review tăng lương;
Chính sách BHXH nghiêm túc;
Thưởng lễ tết & lương tháng 13;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
