Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 203 Minh Khai, Hàn Việt Tower

- Tầng 4, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất;
Thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị đối tác thường xuyên tiếp xúc với các khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất (đơn vị bất động sản, xây dựng, cho thuê, đơn vị quản lý các tòa nhà,...);
Xây dựng Dự toán, Báo giá, Quyết toán và đàm phán, tư vấn trực tiếp với khách hàng;
Chăm sóc, lắng nghe và xử lý các yêu cầu từ khách hàng;
Được hỗ trợ data khách hàng từ bộ phận Marketing, công ty đảm bảo và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng, tài liệu,... để phục vụ tốt nhất cho công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, nắm bắt tâm lý nhu cầu của khách hàng tốt;
Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao; nhiệt tình, chủ động trong công việc;
Ưu tiên kinh nghiệm sales trên 1 năm. Có kinh nghiệm sales trong ngành nội thất, BĐS là lợi thế (Chưa có sẽ được đào tạo).
Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI KHÁC BIỆT của doanh nghiệp chúng tôi
Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng;
Lương cứng + thưởng Dự án. Cơ chế thưởng hoa hồng dự án linh động hấp dẫn, cạnh tranh.
Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 10-20triệu/ tháng;
THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 90% LƯƠNG;
Sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;
Quyền lợi khác:
06 tháng/ lần xét review tăng lương;
Chính sách BHXH nghiêm túc;
Thưởng lễ tết & lương tháng 13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa văn phòng Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

