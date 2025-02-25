Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH MAX MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Lô 18 Dự án Đại Thành, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu và phân tích:

Nghiên cứu từ khóa, thị trường và đối thủ cạnh tranh trên Youtube.

Phân tích xu hướng tìm kiếm, hành vi người dùng đưa ra chiến lược SEO hiệu quả.

Tối ưu hóa kênh Youtube:

Tối ưu hóa tiêu đề, mô tả, tag video và các yếu tố khác để tăng thứ hạng tìm kiếm.

Phát triển kênh:

Tìm kiếm các phương pháp, công cụ để phát triển kênh Youtube.

Xây dựng cộng đồng người xem, tăng tương tác cho kênh.

Báo cáo và đánh giá:

Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của kênh.

Báo cáo kết quả SEO cho cấp trên.

Các công việc khác:

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Nam, Nữ từ 1996 - 2003.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MAX MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.500.000 VNĐ + Doanh thu kênh.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức.

Lương tháng thứ 13

Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ.

Thưởng các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX MEDIA

