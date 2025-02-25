Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH MAX MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MAX MEDIA
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH MAX MEDIA

Nhân viên SEO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Lô 18 Dự án Đại Thành, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phân tích:
Nghiên cứu từ khóa, thị trường và đối thủ cạnh tranh trên Youtube.
Phân tích xu hướng tìm kiếm, hành vi người dùng đưa ra chiến lược SEO hiệu quả.
Tối ưu hóa kênh Youtube:
Tối ưu hóa tiêu đề, mô tả, tag video và các yếu tố khác để tăng thứ hạng tìm kiếm.
Phát triển kênh:
Tìm kiếm các phương pháp, công cụ để phát triển kênh Youtube.
Xây dựng cộng đồng người xem, tăng tương tác cho kênh.
Báo cáo và đánh giá:
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của kênh.
Báo cáo kết quả SEO cho cấp trên.
Các công việc khác:
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam, Nữ từ 1996 - 2003.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MAX MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.500.000 VNĐ + Doanh thu kênh.
Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức.
Lương tháng thứ 13
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ.
Thưởng các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAX MEDIA

CÔNG TY TNHH MAX MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 18- Khu dự án Đại Thành, Xóm 24, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

