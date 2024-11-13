Tuyển Digital Marketing công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 18 Triệu

- Tìm hiểu và nghiên cứu các sản phẩm/dịch của Công ty và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO hợp lý

- Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa SEO

- Thực hiện việc tối ưu onpage, offpage

- Phối hợp với bộ phận Content để xây dựng content chuẩn SEO cho website

- Theo dõi đánh giá thuật toán google và có phương hướng điều chỉnh thích hợp.

- Sử dụng Google Analytics, Google Console và những công cụ tracking khác để theo dõi hiệu quả của website, đưa ra các đề nghị để tối ưu hóa chuyển đổi, cũng như khắc phục nếu website có vấn đề.

- Báo cáo kết quả SEO từ khóa theo tuần/tháng, đo lường hiệu quả sau khi triển khai.

- Các công việc khác do Trưởng phòng giao

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành có liên quan đến Sales, Marketing,...

- Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực SEO từ 2 năm trở lên

- Độ tuổi từ 24 - 30 tuổi

- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực Thiết bị, vật dụng, máy móc,...

Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 18tr (gồm lương cơ bản + thưởng từ khóa)

- Được cấp các công cụ hỗ trợ seo: ahref, spineditor, screaming frog

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

- Phép năm, du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin