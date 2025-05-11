Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SAFEFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 lô 04 khu nhà ở cán bộ, nhân viên Văn phòng TW Đảng và Báo Nhân Dân, Đ. Trịnh Văn Bô, P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Lập kế hoạch & Triển khai Chiến dịch Quảng cáo:

- Lên kế hoạch chi tiết (ngân sách, mục tiêu, KPIs, đối tượng, thông điệp) cho các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các nền tảng được giao: Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads

- Trực tiếp cài đặt (setup), theo dõi, quản lý và tối ưu hóa hàng ngày/hàng tuần các chiến dịch quảng cáo.

- Phối hợp với team Content/Design để phát triển các mẫu quảng cáo (hình ảnh, video ngắn, text).

- Biết chỉnh sửa video mức cơ bản.

2. Theo dõi

- Sử dụng các công cụ đo lường của nền tảng (TikTok Ads Manager, Google Ads) và các công cụ khác (Google Analytics) để theo dõi sát sao các chỉ số hiệu quả quảng cáo.

3. Phân tích & Báo cáo:

- Lập báo cáo định kỳ (ngày/tuần/tháng) về hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

- Phân tích dữ liệu, rút ra insights và đề xuất các giải pháp cải thiện, tối ưu hóa chiến dịch cho Trưởng phòng/Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

- 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFEFIRE Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ cấu lương thưởng: Lương cứng + Mức hoa hồng + Thưởng theo mức doanh thu + Phụ cấp + BHXH

- Đảm bảo mức lương thực nhận từ 15.000.000 – 25.000.000đ/tháng.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Quy định sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Nghỉ phép năm hưởng lương: 12 ngày/năm.

- Hỗ trợ máy tính làm việc

- Tăng lương, xét thưởng theo hiệu quả công việc.

- Thưởng lễ tết, thưởng thành tích, thưởng khác theo quy chế công ty, sinh nhật cá nhân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFEFIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.