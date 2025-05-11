Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 151A Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và thực thi các campaign chạy quảng cáo cho các sản phẩm mới và tiềm năng trên các nền tảng Facebook đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận
Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.
Kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo, liên tục tối ưu chiến dịch để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
Trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu và tài nguyên quảng cáo
Liên tục cập nhật, nghiên cứu & thử nghiệm và đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả marketing

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế (ưu tiên các bạn học Marketing)
Tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm chạy Ads Facebook
Đã từng chạy quảng cáo ngành hàng sạch (Đã từng chạy chuyển đổi hoặc chạy trong ngành sách là 1 lợi thế)
Thành thạo các kỹ năng edit video bằng capcut, chỉnh sửa hình ảnh trên Photoshop/Canva

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 (Lương cơ bản + Com)
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe
Các chế độ thưởng Lễ - Tết, Hiếu, Hỉ, BHXH, ... theo quy định
Môi trường năng động, trẻ trung, tôn trọng chất xám đồng nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Du lịch hàng năm
Công ty tài trợ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa Comtace, 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

