Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
- Hà Nội: 151A Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lên kế hoạch và thực thi các campaign chạy quảng cáo cho các sản phẩm mới và tiềm năng trên các nền tảng Facebook đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận
Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.
Kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo, liên tục tối ưu chiến dịch để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
Trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu và tài nguyên quảng cáo
Liên tục cập nhật, nghiên cứu & thử nghiệm và đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả marketing
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm chạy Ads Facebook
Đã từng chạy quảng cáo ngành hàng sạch (Đã từng chạy chuyển đổi hoặc chạy trong ngành sách là 1 lợi thế)
Thành thạo các kỹ năng edit video bằng capcut, chỉnh sửa hình ảnh trên Photoshop/Canva
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe
Các chế độ thưởng Lễ - Tết, Hiếu, Hỉ, BHXH, ... theo quy định
Môi trường năng động, trẻ trung, tôn trọng chất xám đồng nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Du lịch hàng năm
Công ty tài trợ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI