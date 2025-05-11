Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 22 ngõ 3, Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Triển khai và tối ưu quảng cáo Facebook Ads, Google Ads cho sản phẩm Dược/TP chức năng
- Quản lý và phát triển các kênh truyền thông: Fanpage, Website, Shopee, Lazada, TikTok, YouTube...
- Phối hợp với Content, Design để lên kế hoạch Marketing, hỗ trợ bộ phận Sale tăng trưởng doanh số
- Theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính : Nam
- Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
- Sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing
- Biết chạy Ads, tối ưu chi phí, có tư duy phân tích dữ liệu và lập kế hoạch
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 10tr - 15tr tùy theo năng lực (thỏa thuận)
- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, có cơ hội thử nghiệm và triển khai nhiều ý tưởng mới.
- Thưởng lương tháng 13.
- Được hưởng các chế độ BHXH và nhiều quyền lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION
