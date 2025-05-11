Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 22 ngõ 3, Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Triển khai và tối ưu quảng cáo Facebook Ads, Google Ads cho sản phẩm Dược/TP chức năng

- Quản lý và phát triển các kênh truyền thông: Fanpage, Website, Shopee, Lazada, TikTok, YouTube...

- Phối hợp với Content, Design để lên kế hoạch Marketing, hỗ trợ bộ phận Sale tăng trưởng doanh số

- Theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính : Nam

- Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

- Sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing

- Biết chạy Ads, tối ưu chi phí, có tư duy phân tích dữ liệu và lập kế hoạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10tr - 15tr tùy theo năng lực (thỏa thuận)

- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, có cơ hội thử nghiệm và triển khai nhiều ý tưởng mới.

- Thưởng lương tháng 13.

- Được hưởng các chế độ BHXH và nhiều quyền lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EU VISION

