Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 45
- 47 Đặng Thị Nhu, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái xe chở Sếp theo đúng yêu cầu về lộ trình, thời gian.
- Kiểm tra vệ sinh xe, đảm bảo xe sạch sẽ và các trang thiết bị đúng tiêu chuẩn.
- Thường xuyên kiểm tra lộ trình, thời gian, mức độ an toàn của xe, tiện nghi trong xe.
- Quản lý, theo dõi các chi phí xăng xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu bằng cấp: Có bằng Trung cấp trở lên, bằng B2
Nhân viên có kinh nghiệm, bằng lái xe, sẵn sàng tăng ca, sức khỏe tốt, tuổi từ 40 tuổi trở lên
Nhân viên không hút thuốc
Nhân viên phải có tinh trung thực, lịch sự, biết xử lý tốt những tình huống gấp, nhanh trong hành trình di chuyển.
Biết bảo quản xe, thường xuyên kiểm tra máy móc xe, bánh vỏ, các phụ tùng trên xe.
Am hiểu những cung đường, địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Mức lương: thỏa thuận
Được tham gia teambuilding của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
