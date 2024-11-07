Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 - 47 Đặng Thị Nhu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe chở Sếp theo đúng yêu cầu về lộ trình, thời gian.

- Kiểm tra vệ sinh xe, đảm bảo xe sạch sẽ và các trang thiết bị đúng tiêu chuẩn.

- Thường xuyên kiểm tra lộ trình, thời gian, mức độ an toàn của xe, tiện nghi trong xe.

- Quản lý, theo dõi các chi phí xăng xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp: Có bằng Trung cấp trở lên, bằng B2

Nhân viên có kinh nghiệm, bằng lái xe, sẵn sàng tăng ca, sức khỏe tốt, tuổi từ 40 tuổi trở lên

Nhân viên không hút thuốc

Nhân viên phải có tinh trung thực, lịch sự, biết xử lý tốt những tình huống gấp, nhanh trong hành trình di chuyển.

Biết bảo quản xe, thường xuyên kiểm tra máy móc xe, bánh vỏ, các phụ tùng trên xe.

Am hiểu những cung đường, địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Mức lương: thỏa thuận

Được tham gia teambuilding của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA

