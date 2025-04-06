Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 226/1 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Cập nhật thông tin khách hàng và phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ .

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/Ban Giám đốc công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi từ 18-30 tuổi

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Không vướng bận lịch học

Giọng nói tốt, dễ nghe

Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

=> Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Đào tạo chuyên sâu: Được đào tạo từ đầu, được hướng dẫn bài bản về sản phẩm, kĩ năng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng

Chính sách phúc lợi: nghỉ phép theo quy định, tổ chức các sự kiện thể thao nâng cao sức khỏe, building công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

