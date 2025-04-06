Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 226/1 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Cập nhật thông tin khách hàng và phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ .
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/Ban Giám đốc công ty
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Độ tuổi từ 18-30 tuổi
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Không vướng bận lịch học
Giọng nói tốt, dễ nghe
Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì
=> Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Đào tạo chuyên sâu: Được đào tạo từ đầu, được hướng dẫn bài bản về sản phẩm, kĩ năng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng
Chính sách phúc lợi: nghỉ phép theo quy định, tổ chức các sự kiện thể thao nâng cao sức khỏe, building công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
