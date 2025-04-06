Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 226/1 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Cập nhật thông tin khách hàng và phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ .
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/Ban Giám đốc công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Độ tuổi từ 18-30 tuổi
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Không vướng bận lịch học
Giọng nói tốt, dễ nghe
Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

=> Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Đào tạo chuyên sâu: Được đào tạo từ đầu, được hướng dẫn bài bản về sản phẩm, kĩ năng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng
Chính sách phúc lợi: nghỉ phép theo quy định, tổ chức các sự kiện thể thao nâng cao sức khỏe, building công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Building 59, 71/1 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

